В Запорожской области погиб житель в результате российского удара

Российские войска сегодня, 20 мая, обстреляли прифронтовой поселок Степногорск Запорожской области. В результате удара погиб местный житель. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



«Оккупанты обстреляли прифронтовой Степногорск Запорожской области и убили человека», — написал он.



По словам Федорова, россияне снова били по гражданским домам. Также в населенном пункте есть разрушение.



Ранее мы писали, что 19 мая селе Новоандреевка Запорожской области во время ликвидации пожара россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей.