Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Запорізькій області загинув мирний житель унаслідок російського удару

20 травня 2024, 16:08

У Запорізькій області загинув мирний житель унаслідок російського удару

Російські війська сьогодні, 20 травня, обстріляли прифронтове селище Степногірськ Запорізької області. Внаслідок удару загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Окупанти обстріляли прифронтовий Степногорськ Запорізької області та вбили людину», — написав він.

За словами Федорова, росіяни знову били по цивільних будинках. Також у населеному пункті є руйнування.

Раніше ми писали, що 19 травня в селі Новоандріївка Запорізької області під час ліквідації пожежі росіяни скинули боєприпас із дрона на рятувальників.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Іван Федоров
Місця
Запорізька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
19:10
Голову окупованого Єнакієве затримано за хабар — ЗМІ
16:38
Ракетний удар по Севастополю 19 травня: ЗСУ потопили російський малий ракетний корабель «Циклон»
10:25
У Луганську завдали удару по академії внутрішніх справ, де базувалися російські військові
09:57
В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів
09:52
Кілька районів Росії та окупований Крим уночі зазнали атак
23:19
Головне за день: Що відбувається у Часовому Яру. Вибухи у Скадовську
00:08
Головне за день: Обстріл Красногорівки. Ситуація на фронті у Харківській області
23:45
В Алушті поховали російського офіцера, який загинув під час ракетного удару на Ай-Петрі
23:00
У Вовчанську російські військові розстріляли людину з інвалідністю — прокуратура
17:15
Близько 5 тисяч українських ув'язнених погодилися піти на фронт — Мін'юст
16:50
Росіяни обстріляли Харків: є загиблі та поранені
15:58
В Одесі піднімається дим після вибуху
15:22
В окупованому Маріуполі триває боротьба за контроль над місцевими ринками
12:32
Наслідки атаки на аеродром «Бельбек» у Севастополі: там могли бути знищені або пошкоджені чотири винищувачі
10:00
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
09:43
БПЛА масовано атакували Новоросійськ, Туапсе та Севастополь: під ударами були порт Чорноморського флоту РФ та НПЗ
00:19
Головне за день: Наслідки атаки на «Бельбек». Ще один бюст Захарченка у Донецьку
19:20
«ДНР» заявила про перше застосування ЗСУ бомби GLSDB: її могла збити російська РЕБ
18:24
У Донецьку під обстріл потрапили люди на зупинці: є жертви – «ДНР»
17:58
Під Красногорівкою Донецької області росіяни застосували одразу три «танки-сараї»
усі новини
19:10
Голову окупованого Єнакієве затримано за хабар — ЗМІ
17:59
У Краматорську військовозобов'язані можуть оновити облікові дані у ЦНАП: графік роботи
17:54
У Костянтинівці судитимуть чотирьох наркодилерів: майже за рік вони заробили 500 тис. грн
17:29
У російському полоні перебувають понад 1900 захисників Маріуполя — Бойченко
16:48
Захоплена Макіївка потрапила під обстріл: п'ятеро людей постраждали
16:38
Ракетний удар по Севастополю 19 травня: ЗСУ потопили російський малий ракетний корабель «Циклон»
16:26
На Тернопільщині відкрили будинок для ВПО
16:25
«Шахтар» привіз завойовані трофеї до Донецької області
16:08
У Запорізькій області загинув мирний житель унаслідок російського удару
15:55
Австрія анонсувала фінансову допомогу Україні: п'ять мільйонів євро на відновлення енергоінфраструктури
15:40
З 1 червня припиняється дія централізованого механізму виплати житлових субсидій та пільг
14:52
Порушив присягу і перейшов на бік РФ: за держзраду судитимуть старшого держінспектора «Укртрансбезпеки» з Луганщини
14:20
Удар по базі відпочинку під Харковом: зросла кількість загиблих та постраждалих
13:54
На Львівщині через падіння одного зі збитих БПЛА сталася пожежа
13:45
ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, російські штурми не припиняються – Харківська ОВА
13:28
Прикордонники знищили позиції російських окупантів на Сіверському напрямку
13:05
Через російський обстріл загинув житель Херсона
12:52
Війська РФ просунулися на кількох напрямках — аналітики
12:28
Російський Су-27 пошкоджений внаслідок атаки на військовий аеродром «Кущевская»
11:41
Бєлгородська область РФ знову під обстрілом: губернатор регіону розповів подробиці
усі новини
ВІДЕО
Захоплена Макіївка потрапила під обстріл: п'ятеро людей постраждали Захоплена Макіївка потрапила під обстріл: п'ятеро людей постраждали
20 травня, 16:48
Через російські обстріли загинув житель Херсона. Фото: кадр з відео Через російський обстріл загинув житель Херсона
20 травня, 13:05
Парамедики врятували жителя Новожеланного після обстрілу РФ. Фото: кадр із відео Парамедики врятували тяжкопораненого жителя Новожеланного після обстрілу РФ
20 травня, 10:55
Дим на місці «прильоту» в окупованому Луганську. Фото: Місцеві жителі У Луганську завдали удару по академії внутрішніх справ, де базувалися російські військові
20 травня, 10:25
У Маріуполі російські окупанти переслідують мігрантів. Фото: Кадр із відео. В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів
20 травня, 09:57
Головне за день: Обстріл села на Харківщині. Україна знищила ще один російський корабель Головне за день: Обстріл села на Харківщині. Україна знищила ще один російський корабель
19 травня, 23:28

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір