У Запорізькій області загинув мирний житель унаслідок російського удару

Російські війська сьогодні, 20 травня, обстріляли прифронтове селище Степногірськ Запорізької області. Внаслідок удару загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«Окупанти обстріляли прифронтовий Степногорськ Запорізької області та вбили людину», — написав він.



За словами Федорова, росіяни знову били по цивільних будинках. Також у населеному пункті є руйнування.



Раніше ми писали, що 19 травня в селі Новоандріївка Запорізької області під час ліквідації пожежі росіяни скинули боєприпас із дрона на рятувальників.