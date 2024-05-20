«Шахтер» привез завоеванные трофеи в Донецкую область

«Шахтер» привез трофеи в Донецкую область. Фото: Шахтер / Telegram

Донецкий «Шахтер» привез завоеванные в сезоне 2023-2024 чемпионский кубок и кубок Украины в Донецкую область. Об этом донецкий футбольный клуб сообщил на своих страницах в соцсетях.



Под фотографиями, опубликованными в социальных сетях чемпиона Украины, пресс-служба команды процитировала стих выдающегося украинского поэта, писателя и переводчика, рожденного в Дебальцево, Владимира Сосюры «Донеччино моя!» 1952 года.







Ранее, 11 мая, Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в 28-м туре Украинской премьер-лиги и стал чемпионом Украины по футболу сезона 2023/24 за два тура до окончания турнира.



Напомним, 15 мая, «Шахтер» уже стал обладателем Кубка Украины, в финале «горняки» обыграли полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.