«Шахтар» привіз завойовані трофеї до Донецької області

«Шахтар» привіз трофеї до Донецької області. Фото: Шахтар / Telegram

Донецький «Шахтар» привіз завойовані у сезоні 2023-2024 чемпіонський кубок та Кубок України до Донецької області. Про це футбольний клуб повідомив у соцмережах.



Під опублікованими фотографіями пресслужба «Шахтаря» процитувала вірш українського поета, письменника та перекладача, народженого в Дебальцевому, Володимира Сосюри «Донеччино моя!» 1952 року.







Раніше, 11 травня, донецький «Шахтар» обіграв київське «Динамо» у 28-му турі Української прем'єр-ліги та став чемпіоном України з футболу сезону 2023/24 за два тури до закінчення турніру.



Нагадаємо, 15 травня донецький «Шахтар» вже став володарем Кубка України, у фіналі обігравши полтавську «Ворсклу» з рахунком 2:1.