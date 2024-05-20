Захваченная Макеевка попала под обстрел: пять жителей пострадали

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области произошел обстрел. Известно о пяти пострадавших. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



По его информации, в Кировском районе города в результате одиночного прилета ракеты РСЗО калибром 122 мм словацкого производства JROF-М с увеличенной до 40,2 км дальностью ранения различной степени тяжести получили пять человек: женщины 1951, 1985 и 1998 годов рождения, молодой мужчина 2002 года рождения и парень 2005 года рождения.



Также сегодня стало известно, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе в поселке шахты Абакумова множественные ранения получил 59-летний водитель такси.



Ранее мы писали, что в конце апреля на временно оккупированной территории Донецкой области погибла женщина в результате обстрела.