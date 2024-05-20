Захоплена Макіївка потрапила під обстріл: п'ятеро людей постраждали

Тимчасово окуповану Макіївку Донецької області обстріляли. Відомо про п'ятьох постраждалих. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



За його інформацією, у Кіровському районі міста в результаті одиночного «прильоту» ракети РСЗВ калібром 122 мм словацького виробництва JROF-М зі збільшеною до 40,2 км дальністю поранення різного ступеня тяжкості дістали п'ятеро людей: жінки 1951, 1985 та 1998 років народження, хлопці 2002 та 2005 років народження.



Також сьогодні стало відомо, що внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА в Кіровському районі у селищі шахти Абакумова множинних поранень зазнав 59-річний водій таксі.



Раніше ми писали, що наприкінці квітня на тимчасово окупованій території Донецької області загинула жінка внаслідок обстрілу.