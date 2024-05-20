В российском плену находятся более 1900 защитников Мариуполя — Бойченко

Два года в российском плену находятся более 1900 украинских военных, которые держали оборону Мариуполя. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на своей странице в Telegram.



«Сегодня — вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из «Азовстали». 86 дней героической обороны Мариуполя и более двух лет в плену россиян», — отметил он.



По словам Бойченко, украинские военнослужащие прошли ад в Мариуполе, затем в Еленовке и сейчас продолжают борьбу в плену.



«Более 1900 военных из «Азовстали» все еще находятся в неволе. Каждый день боремся за ваше возвращение домой и помним о вашем вкладе в нашу независимость», — резюмировал мэр.



Ранее мы писали, что 8 февраля в Украину из российского плена вернулись 100 украинских военнослужащих.