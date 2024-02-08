В Украину из российского плена вернулись 100 защитников - Зеленский

В Украину вернулись 100 военных ВСУ. Фото: сайт президента Украины

Сегодня в Украину из российского плена вернулись 100 защитников. Об этом сообщил прензидент Украины Владимир Зеленский.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя" - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил команду, которая работала над обменом.

"Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем! Наша команда, которая занимается обменами, – спасибо за нужный стране результат!" - подчеркнул Зеленский.

В Координационном штабе отмечают, что среди освобождённых 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

Все освобожденные - рядового и сержантского состава.

84 из них защищали Мариуполь (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях. По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни.

Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему - 20.

Следует отметить, что первым об обмене пленными по формуле 100 на 100 сообщило министерство обороны России.