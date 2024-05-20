У російському полоні перебувають понад 1900 захисників Маріуполя — Бойченко

Два роки у російському полоні перебувають понад 1900 українських військових, які тримали оборону Маріуполя. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко на своїй сторінці у Telegram.



«Сьогодні — друга річниця виходу захисників Маріуполя з «Азовсталі». 86 днів героїчної оборони Маріуполя та понад два роки у полоні росіян», — зазначив він.



За словами Бойченка, українські військовослужбовці пройшли через пекло у Маріуполі, потім у Оленівці і зараз продовжують боротьбу у полоні.



«Понад 1900 військових з «Азовсталі» досі перебувають у неволі. Щодня боремося за ваше повернення додому та пам'ятаємо про ваш внесок у нашу незалежність», — резюмував мер.



Раніше ми писали, що 8 лютого до України з російського полону повернулися 100 українських військовослужбовців.