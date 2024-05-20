В Краматорске военнообязанные могут обновить учетные данные через ЦПАУ: график работы

Военнообязанные в течение 60 дней, до 16 июля включительно, должны обновить свои персональные данные. В Краматорске Донецкой области это можна сделать через Центр предоставления административных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В Центре предоставления административных услуг в Краматорске уточнение персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в центрах предоставления административных услуг будет осуществляться путем предоставления заявителями соответствующих сведений и/или документов в бумажной форме администратору центра предоставления административных услуг для формирования заявления в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал «Дія)», — говорится в сообщении.



В ведомстве рассказали, что ЦПАУ в городе Краматорск находится на улице Богдана Хмельницкого, 8. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье — выходные дни.



Ранее мы писали, что 18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. В частности, предоставить актуальные номер телефона, e-mail и адрес проживания.