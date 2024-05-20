У Краматорську військовозобов'язані можуть оновити облікові дані у ЦНАП: графік роботи

Військовозобов'язані протягом 60 днів до 16 липня включно мають оновити свої персональні дані. У Краматорську на Донеччині це можна зробити у Центрі надання адміністративних послуг. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«У Центрі надання адміністративних послуг в Краматорську уточнення персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів у центрах надання адміністративних послуг буде здійснюватись шляхом подання заявниками відповідних відомостей та/або документів у паперовому вигляді адміністратору центру надання адміністративних послуг для формування заяви в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія)», — йдеться у повідомленні.



У відомстві розповіли, що до ЦНАП у місті Краматорськ можна звернутися за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 8. Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00, субота, неділя — вихідні дні.



Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номер телефону, e-mail та адресу проживання.