В результате ночного атаки БПЛА в Харькове повреждено 25 грузовых автомобилей и автобусов

Последствия атаки БПЛА в Харькове. Фото: Синегубов

В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в Харькове повреждено 25 грузовых автомобилей и автобусов, три легковых автомобиля, пострадали семь человек. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.







«Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятия. Повреждены 4 частных дома. В результате ракетных обстрелов транспортного предприятия пострадали 2 человека. Всего пострадали 7 человек – острая реакция на стресс», — добавил Синегубов.



В отчете главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области заявили, что в результате взрывов пострадали жилые дома, и транспортные средства.

Последствия атаки БПЛА в Харькове. Фото: Синегубов

Отмечается, что по трем адресам в разных районах города произошли пожары. Горели два жилых дома, гараж и микроавтобус на общей площади около 200 кв.



Напомним, сегодня ночью, 21 мая 2024 года, Россия атаковала территорию Украины 29 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131»