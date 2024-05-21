Внаслідок нічної атаки БПЛА у Харкові пошкоджено 25 вантажних автомобілів та автобусів

Наслідки атаки БПЛА у Харкові. Фото: Синєгубов

Внаслідок нічного обстрілу БПЛА за чотирма локаціями у Харкові пошкоджено 25 вантажних автомобілів та автобусів, три легкові автомобілі, постраждали семеро людей. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.







«Також пошкоджено вікна у триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Пошкоджено 4 приватні будинки. Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 особи. Усього постраждали 7 людей – гостра реакція на стрес», – додав Синєгубов.



У звіті головного управління ДСНС України в Харківській області заявили, що внаслідок вибухів постраждали житлові будинки та транспортні засоби.

Наслідки атаки БПЛА у Харкові. Фото: Синєгубов

Зазначається, що за трьома адресами у різних районах міста сталися пожежі. Горіли два житлові будинки, гараж та мікроавтобус на загальній площі близько 200 кв.



Нагадаємо, сьогодні вночі, 21 травня 2024 року, Росія атакувала територію України 29 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131»