В Белгородской области дрон атаковал автомобиль: есть жертва и пострадавшие

В Белгородской области сегодня, 21 мая, произошел обстрел, в результате которого есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе», — написал он.



По словам Гладкова, в результате взрыва от полученных травм скончалась женщина.



Кроме того, все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения, в частности, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения разных частей тела.



В Минобороны РФ позже написали, что в Курской области силы ПВО сбили один беспилотник, а в Белгородской области — реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА.



Гладков также написал, что село Вознесеновка утром подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе.



«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что 20 мая Белгородская область РФ попала под обстрел с помощью дрона-камикадзе. Известно, что пострадал город Шебекино и село Красное. В результате инцидента выбиты окна, есть повреждения.