У Бєлгородській області дрон атакував автомобіль: є жертва та постраждалі

У Бєлгородській області сьогодні, 21 травня, стався обстріл, внаслідок якого є жертва та постраждалі. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



«Дроном-камікадзе атаковано легковий автомобіль, в якому знаходилися водій і три пасажири. Інцидент стався поряд з КПП селища Жовтневий у Бєлгородському районі», — написав він.



За словами Гладкова, внаслідок вибуху від отриманих травм померла жінка.



Крім того, всі, хто знаходився в автомобілі, отримали різні поранення, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму та осколкові поранення різних частин тіла.



В оборонному відомстві РФ пізніше написали, що в Курській області сили ППО збили один безпілотник, а в Бєлгородській області — реактивний снаряд РСЗВ «Вільха» та два БПЛА.



Гладков також написав, що село Вознесенівка вранці зазнало атаки за допомогою дрона-камікадзе.



«Внаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає, є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення та ангари з технікою, також сталося загоряння ємності з паливом», — резюмував він.



Раніше ми писали, що 20 травня Бєлгородська область РФ потрапила під обстріл за допомогою дрону-камікадзе. Відомо, що постраждав місто Шебекіне та село Червоне. Внаслідок інциденту вибиті вікна, є пошкодження.