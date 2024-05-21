Під час обстрілу окупованого Донецька загинув один місцевий житель, є пошкодження

Тимчасово окупований Донецьк сьогодні вранці, 21 травня, потрапив під обстріл. Відомо про одного загиблого, також є пошкодження. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За словами Кулемзіна, під вогнем перебував Петровський район захопленого міста. В одному з багатоквартирних будинків на вул. Добровольського загинув чоловік.



Крім того, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, торговельний центр, об'єкти інфраструктури — вибито скління вікон, осколками посічені стіни та покрівлі будівель, газова труба.



Раніше ми писали, що 20 травня в окупованій Макіївці п'ятеро цивільних постраждали через обстріл.