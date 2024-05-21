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Россия нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа

21 мая 2024, 15:09

Россия нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа

Российские войска нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. Об этом заявили в пресс-службе Сумской ОВА. 

«На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются», — говорится в заявлении местных властей.

В местном Telegam-канале «Трухи» сообщили, что перед ударом над городом летал разведывательный дрон, предположительно корректировавший огонь.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о возможном наступлении оккупационной армии РФ на Сумщину.

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