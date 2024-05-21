Росія завдала ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотоп

Російські війська завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. Про це заявили у пресслужбі Сумської ОВА.



«На місці працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються», — йдеться у заяві місцевої влади.



У місцевому Telegam-каналі «Труха» повідомили, що перед ударом над містом літав розвідувальний дрон, який ймовірно корегував вогонь.



Раніше представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив про можливий наступ окупаційної армії РФ на Сумщину.