В оккупированной Горловке в результате ДТП погиб мужчина

В Горловке произошла авария. Фото: Telegram-канал Горловка. Сегодня

В захваченной Горловке Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель легкового автомобиля погиб на месте. Об этом передает пророссийское издание «Горловка. Сегодня».



Инцидент произошел 18 мая в Центрально-Городском районе города.





По уточненной информации, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по улице Интернациональной. Водитель превысил безопасную скорость движения и на пересечении с ул. Стачки не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередач.





От полученных травм мужчина скончался на месте.



Ранее мы писали, что в Кировском районе оккупированного Донецка 9 мая пассажирский автомобиль столкнулся с маршруткой.