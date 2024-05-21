В окупованій Горлівці внаслідок ДТП загинув чоловік

У Горлівці сталася аварія. Фото: Telegram-канал Горлівка. Сьогодні

У захопленій Горлівці Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої водій легкового автомобіля загинув на місці. Про це повідомляє проросійське видання «Горлівка. Сьогодні».



Інцидент стався 18 травня у Центрально-Міському районі міста.





За уточненою інформацією, 36-річний водій автомобіля Volkswagen Passat рухався вулицею Інтернаціональною. Водій перевищив безпечну швидкість руху та на перетині з вул. Стачки не впорався з керуванням, внаслідок чого скоїв наїзд на опору лінії електропередач.





Від одержаних травм чоловік помер на місці.



Раніше ми писали, що у Кіровському районі окупованого Донецька 9 травня пасажирський автомобіль зіткнувся з маршруткою.