У Луганську «судитимуть» громадянина України, якого бойовики «ЛНР» звинувачують у фінансуванні «Азова»

Затримання луганчанина проросійськими бойовиками. Фото: Кадр з відео

В окупованому Луганську перед судом постане громадянин України за нібито надання фінансової підтримки полку «Азов». Про це повідомили у фейковому «Слідчому комітеті ЛНР».

Бойовики «ЛНР» звинувачують чоловіка в тому, що він у період з лютого по листопад 2023 нібито здійснив не менше восьми переказів грошей з використанням мобільної платформи учасникам «Азова».

Його затримали у Луганську за силової підтримки Росгвардії.

Як повідомили у місцевому проросійському Telegram-каналі «МЛНР», окупанти збираються «судити» 48-річного луганчанина, який «здійснював переказ грошей через платформу Тік-Ток».

Нагадаємо, що у Москві заарештували топгенерала армії РФ, який керував російськими військами на Запоріжжі.