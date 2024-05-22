Российские политики отправили жителям харьковских разбитых сел «помощь» в пакетах, похожих на мусорные

Российская партия «Единая Россия» устроила пиар-акцию на территории Харьковской области, куда пришла оккупационная армия. В партии заявили о «первом большом конвое помощи» жителям приграничных территорий.

Заявлено, что в приграничные поселки завезено более 2,5 тонн продуктов.

«Гуманитарную помощь» в которой местные жители не нуждались до прихода оккупантов, привезли в черных пакетах. В пропагандистках публикациях указано, что местных жителей «освободили от неонацистского режима».



Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов в Харьковской области, которые с середины мая пошли в наступление на данном направлении.