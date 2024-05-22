Армия РФ ударила дроном по эвакуационному автомобилю на Харьковщине: погиб полицейский

Российская армия обстреляла автомобиль полиции в Волчанске Харьковской области, правоохранительные органы должны были эвакуировать гражданских. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



«По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в автомобиле находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских», — написал он.



По словам Клименко, один полицейский погиб, еще один — ранен.



Министр добавил, что опасность эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой, однако полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья.



Ранее мы писали, что 21 мая при исполнении служебных обязанностей в ДТП погибли сотрудники Краматорского районного управления полиции — капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь.