Російські політики відправили жителям розбитих сел на Харківщині «допомогу» у пакетах, схожих на сміттєві

Російська партія «Единая Россия» влаштувала піар-акцію на території Харківської області, куди прийшла окупаційна армія. У партії заявили про «перший великий конвой допомоги» для жителів на прикордонних територіях.

Заявлено, що у прикордонні селища завезено понад 2,5 тонни продуктів.

«Гуманітарну допомогу», якої місцеві жителі не потребували до приходу окупантів, привезли у чорних пакетах. У пропагандистках публікаціях зазначено, що місцевих жителів «звільнили від неонацистського режиму».



Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів у Харківській області, які з середини травня пішли у наступ на цьому напрямку.