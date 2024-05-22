По всей Украине 23 мая будут действовать отключения света — «Укрэнерго» объяснило причину

В четверг, 23 мая, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины на протяжении суток. Объекты критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, продолжат работать — там отключений не будет. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».



Причина продления срока действия ограничений — прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита, объяснили в компании.



Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в каждом конкретном регионе, пользователи могут узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.



Как сообщалось, главная причина применения ограничительных мер — последствия ракетных ударов РФ по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая российские военные пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.