По всій Україні 23 травня діятимуть відключення світла — «Укренерго» пояснило причину

У четвер, 23 травня, графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів на всій території України протягом доби. Об'єкти критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, продовжать працювати — там відключень не буде. Про це повідомила компанія «Укренерго».



Причиною продовження терміну дії обмежень є прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту, пояснили у компанії.



Відключення можуть бути застосовані у разі перевищення певних лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме буде застосовано відключення у кожному конкретному регіоні, користувачі можуть дізнатися у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.



Як повідомлялося, головною причиною застосування обмежувальних заходів є наслідки ракетних ударів РФ по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня російські військові п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.