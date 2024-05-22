«ЛНР» заявила об обстреле оккупированного Лисичанска: последствия

В оккупированном Лисичанске продолжают разбирать завалы после дневного обстрела 22 мая. В группировке «ЛНР» заявили, что, по предварительной информации, обстрел унес жизни двух мирных жителей, еще четверо пострадавших доставлены в больницы.

Также в оккупационной администрации утверждают, то обстрел велся из установок HIMARS. О поражении военных целей или личного состава оккупантов в сообщении ничего не указано.



Как сообщалось, в результате удара по территории «Луганской академии внутренних дел» 20 мая у россиян есть значительные потери среди офицерского состава.