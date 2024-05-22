«ЛНР» заявила про обстріл окупованого Лисичанська: наслідки

В окупованому Лисичанську продовжують розбирати завали після денного обстрілу 22 травня. У угрупуванні «ЛНР» заявили, що, за попередньою інформацією, обстріл забрав життя двох мирних жителів, ще четверо постраждалих доставлені до лікарень.

Також в окупаційній адміністрації стверджують, що обстріл вівся з установок HIMARS. Про втрати серед військових у повідомленні нічого не вказано.



Як повідомлялося, внаслідок удару по території «Луганської академії внутрішніх справ» 20 травня росіяни мають значні втрати серед офіцерського складу.