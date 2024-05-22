На Донеччині збили ще один російський Су-25 — зведення з фронту

На Донеччині на Покровському напрямку українські військові збили ще один російський літак Су-25. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.



Кількість атак на Покровському напрямку збільшилась до 25-ти.



«Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися у наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще тривають дев'ять бойових зіткнень», — повідомили у Генштабі.



На Курахівському напрямку продовжуються бойові дії біля Георгіївки. Всього з початку доби окупанти 18 разів атакували українські підрозділи неподалік Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.



На Сіверському напрямку ситуація контрольована.



На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10-ти. Сили оборони утримали позиції.

Російські війська не просунулися у місті Часів Яр Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, інформація, що раніше поширили, не є правдивою.