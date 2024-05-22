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На Донеччині збили ще один російський Су-25 — зведення з фронту

22 травня 2024, 23:34

На Донеччині збили ще один російський Су-25 — зведення з фронту

На Донеччині на Покровському напрямку українські військові збили ще один російський літак Су-25. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Кількість атак на Покровському напрямку збільшилась до 25-ти.

«Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися у наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще тривають дев'ять бойових зіткнень», — повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку продовжуються бойові дії біля Георгіївки. Всього з початку доби окупанти 18 разів атакували українські підрозділи неподалік Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Сіверському напрямку ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10-ти. Сили оборони утримали позиції.

Російські війська не просунулися у місті Часів Яр Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, інформація, що раніше поширили, не є правдивою.

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