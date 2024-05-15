На Харьковщине ситуация частично стабилизирована — Зеленский о ситуации на фронте

Силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в приграничных с РФ районах Харьковской области, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 15 мая.



«Сегодня в течение всего дня — доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание — фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина — районы рядом с границей, город Волчанск — продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины — всем задействованным подразделениям — удалось частично стабилизировать ситуацию», — заявил президент.



По его словам, украинская артиллерия, дроны и пехота достаточно точно уничтожают оккупантов на севере Харьковского региона. Президент поблагодарил бойцов.



Также Зеленский обратил внимание на то, что Россия сосредоточилась на Покровском направление в Донецкой области.



«Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, — по каждому направлению нам должно быть чем ответить врагу», — подчеркнул глава государства.



Ранее сообщалось, что именно защите установками Patriot Харьковской и Донецкой областей уделялось особое внимание в переговорах между Киевом и Вашингтоном.