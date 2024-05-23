В Донецкой области улучшают навыки оказания стоматологической помощи

В Краматорске прошла встреча имплантологов, на которую пригласили различных специалистов со всей Украины. Все для того, чтобы улучшить оказания стоматологической помощи в прифронтовом регионе. В течении нескольких часов передовые специалисты передавали свои навыки и технологии гражданским и военным медикам, показывая им свои новые наработки оказания стоматологичейской помощи в самых трудных условиях. Об этом сообщают «Новости Донбасса».



«Цель этого мероприятия и вообще цели создания ассоциации, которая работает в нашем регионе уже третий год, это, прежде всего, коммуникация врачей, так как учитывая специфику региона как врачи, так и многие специалисты не могут развиваться и обучаться в таких условиях. Поэтому, привозя сюда специалистов высокого уровня мы пытаемся помочь в развитии стоматологии, в которой нуждаются военные на фронте и, скажем так, люди обычные, которые живут на прифронтовых территориях», - президент ассоциации имплантологов Украины Евгений Нежин.



По его словам, эта инициатива нужна не только для того, чтобы поддержать врачей, но и для помощи региону и специалистам, которые тут работают, стать лучше, улучшить свои навыки практические и теоретические, и помогать нашим пациентам на более высоком уровне.