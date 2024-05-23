На Донеччині покращують навички надання стоматологічної допомоги

У Краматорську відбулася зустріч імплантологів, на яку запросили різних спеціалістів з усієї України. Все для того, щоб покращити надання стоматологічної допомоги у прифронтовому регіоні. Протягом кількох годин передові фахівці ділилися своїм досвідом та технологіями з цивільними та військовими медиками, показували свої нові напрацювання у наданні стоматологічної допомоги у найважчих умовах. Про це повідомляють «Новини Донбасу».
«Мета цього заходу та взагалі мета створення асоціації, яка працює в нашому регіоні вже третій рік, – це насамперед комунікація лікарів. Оскільки з огляду на специфіку регіону як лікарі, так і багато фахівців не можуть розвиватися та навчатися за таких умов. Тому, запрошуючи сюди фахівців високого рівня, ми намагаємося допомогти у розвитку стоматології, якої потребують військові на фронті і, скажімо так, люди звичайні, які живуть на прифронтових територіях», — зазначив президент Асоціації імплантологів України Євген Ніжин.
За його словами, ця ініціатива потрібна не лише для підтримки лікарів, а й для допомоги регіону та фахівцям, які тут працюють, стати кращими, поліпшити свої навички практичні та теоретичні та допомагати нашим пацієнтам на вищому рівні.
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