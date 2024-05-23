В Белгородской области РФ в результате детонации БПЛА погибла женщина, ее нашли под завалами дома

Россияне атаковали Белгородскую область. Фото: Вячеслав Гладков

В Белгородской области сегодня, 23 мая, в результате детонации беспилотника погибла женщина, также есть повреждения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



Как отмечается, инцидент произошел в Яковлевском городском округе, в частности, над хутором Красный Восток силы ПВО сбили бесилотник.





«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. Есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — написал он.





По словам Гладкова, обломками от беспилотника посечены частные дома. Информация о последствиях уточняется.



В Министерстве обороны отметили, что три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», тридцать два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и три беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области.



Ранее мы писали, что в Белгородской области 21 мая произошел обстрел, в результате которого есть жертва и пострадавшие.