У Бєлгородській області РФ унаслідок детонації БПЛА загинула жінка: тіло знайшли під завалами будинку

Росіяни атакували Бєлгородську область. Фото: В'ячеслав Гладков

У Бєлгородській області сьогодні, 23 травня, внаслідок детонації безпілотника загинула жінка, також є пошкодження. Про це повідомив губернатор області Вячеслав Гладков.



Як зазначається, інцидент стався в Яковлевському міському окрузі, зокрема, над хутором Червоний Схід сили ППО збили безпілотник.





«Унаслідок його [безпілотника] падіння з подальшою детонацією зруйновано другий поверх приватного житлового домоволодіння. Є загибла — під завалами виявили тіло жінки», — написав він.





За словами Гладкова, уламками від безпілотника посічені приватні будинки. Інформація про наслідки уточнюється.



У Міністерстві оборони зазначили, що три реактивні снаряди РСЗВ «Вільха», тридцять два реактивні снаряди РСЗВ «Вампір» і три безпілотники знищено над територією Бєлгородської області.



Раніше ми писали, що у Бєлгородській області 21 травня стався обстріл, внаслідок якого є жертва та постраждалі.