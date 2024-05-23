У Бєлгородській області РФ унаслідок детонації БПЛА загинула жінка: тіло знайшли під завалами будинку

У Бєлгородській області сьогодні, 23 травня, внаслідок детонації безпілотника загинула жінка, також є пошкодження. Про це повідомив губернатор області Вячеслав Гладков.
Як зазначається, інцидент стався в Яковлевському міському окрузі, зокрема, над хутором Червоний Схід сили ППО збили безпілотник.
«Унаслідок його [безпілотника] падіння з подальшою детонацією зруйновано другий поверх приватного житлового домоволодіння. Є загибла — під завалами виявили тіло жінки», — написав він.
За словами Гладкова, уламками від безпілотника посічені приватні будинки. Інформація про наслідки уточнюється.
У Міністерстві оборони зазначили, що три реактивні снаряди РСЗВ «Вільха», тридцять два реактивні снаряди РСЗВ «Вампір» і три безпілотники знищено над територією Бєлгородської області.
Раніше ми писали, що у Бєлгородській області 21 травня стався обстріл, внаслідок якого є жертва та постраждалі.
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