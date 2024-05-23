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Россияне атаковали предприятия Харькова, зафиксировано 15 ударов: есть жертвы и пострадавшие

23 мая 2024, 12:20

Россияне атаковали предприятия Харькова, зафиксировано 15 ударов: есть жертвы и пострадавшие

Сегодня утром, 23 мая, в Харькове в очередной раз были слышны взрывы. Есть информация о «прилетах» по предприятиях, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. 

«Армия РФ нанесла не менее 15 ударов! Оккупанты ударили по гражданскому предприятию, которое занимается обычной печатью. Есть возгорание цеха с бумагой», — отметил он.

По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли. Местонахождение еще двух человек устанавливается.

Терехов отметил, что уже есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Кроме того, еще один удар пришелся по частному предприятию.

Также российские оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших, медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате вражеских обстрелов в Люботине. 

Обновлено (12:29). Синегубов написал, что предварительно: 6 погибших, 11 раненых.

Обновлено (13:11). Глава региона добавил, что в результате атаки шесть человек погибли и 16 пострадали. Попадание зафиксировано по Холодногорскому и Основянскому районам.

Ранее мы писали, что 22 мая российские оккупанты ударили по центральной части Чугуева Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие и повреждения. 

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