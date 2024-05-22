Армия РФ атаковала Чугуев: есть пострадавшие, поврежден детсад

Сегодня, 22 мая, российские оккупанты ударили по центральной части Чугуева Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«В общей сложности пострадали 5 человек. В медицинские учреждения были доставлены 4 травмированных», — отметил он.



По уточненной информации, среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет.



Кроме того, поврежден детский сад.



Обновлено. Число пострадавших в Чугуеве возросло до 7. Синегубов отметил, что госпитализирована 41-летняя женщина. Также за помощью обратилась женщина 42 года. Оба в среднем состоянии.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 21 мая обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть жертва и пострадавшие.