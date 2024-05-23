Росіяни атакували підприємства Харкова, зафіксовано 15 ударів: є жертви та постраждалі

Росіяни ударили по Харкову. Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні вранці, 23 травня, у Харкові вкотре було чути вибухи. Є інформація про «прильоти» по підприємствах, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.



«Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів! Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Є займання цеху з папером», — зазначив він.



За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову четверо людей загинули. Місцезнаходження ще двох осіб встановлюється.



Терехов зазначив, що вже є підтверджена інформація про удари по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, яке займається життєзабезпеченням міста.



Крім того, ще один удар припав по приватному підприємству.



Також російські окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих, медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.



Оновлено (12:29). Синєгубов написав, що попередньо: 6 загиблих, 11 поранених.



Оновлено (13:11). Глава регіону додав, що внаслідок атаки шість людей загинули та 16 постраждали. Влучання зафіксовано по Холодногірському та Основ‘янському районах.



Синєгубов показав наслідки російського масованого ракетного удару по Основʼянському району Харкова. За оновленою інформацію, станом на зараз — 7 загиблих. Основний удар прийшовся по цивільному підприємству — друкарні.





Раніше ми писали, що 22 травня російські окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва Харківської області. В результаті атаки є постраждалі та пошкодження.