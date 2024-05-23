В оккупированном Мариуполе захватчики переименовали одну из улиц: жители были против

В Мариуполе переименовали улицу. Фото: Мариупольский горсовет

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области улицу Азовстали переименовали в Тульский проспект. Стоит отметить, что при голосовании жители города не поддержали инициативу. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Известно, что оккупанты подписали постановление 21 мая 2024 года.



В пояснительной части постановления говорится о том, что Тульская область внесла значительный вклад в «восстановление» Мариуполя. Кроме того, решение якобы проводится «с учетом мнений группы жителей».



«Это очередная ложь захватчиков. Ведь ранее оккупанты проводили открытый опрос по переименованию и 72% мариупольцев выступили против. Но оккупантов это не остановило», — говорится в сообщении.



Отметим, что такие переименования приводят к юридическому изменению адресов разрушенных домов. В результате людям отказывают даже встать в очередь на компенсационное жилье, ведь адресов их многоэтажек просто не существует.



Ранее мы писали, что в Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова.