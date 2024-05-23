В окупованому Маріуполі загарбники перейменували одну з вулиць: містяни були проти

У Маріуполі перейменували вулицю. Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області вулицю Азовстальську перейменували на Тульський проспект. Варто зазначити, що під час голосування містяни не підтримали ініціативи. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Відомо, що окупанти оприлюднили «постанову» 21 травня 2024 року.



У пояснювальній частині до «постанови» йдеться про те, що Тульська область зробила значний внесок у «відновлення» Маріуполя. Крім того, рішення нібито ухвалюється «з урахуванням думок групи мешканців».



«Це чергова брехня загарбників. Адже раніше окупанти проводили відкрите опитування щодо перейменування, та 72% маріупольців виступили проти. Проте окупантів це не зупинило», – йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що такі перейменування призводять до юридичної зміни адрес зруйнованих будинків. Зрештою людям відмовляють навіть стати в чергу на компенсаційне житло, адже адреси їхніх багатоповерхівок просто не існує.



Раніше ми писали, що у Маріуполі планують відкрити музей радянського діяча Андрія Жданова.