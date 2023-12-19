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Оккупационные власти в Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова

19 декабря 2023, 22:31

Оккупационные власти в Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова

Во временно оккупированном Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова. Об этом передадет Мариупольский городской совет.

«Андрей Жданов родился в Мариуполе. Был одним из советских партийных деятелей. Участвовал в организации репрессий. Инициатор идеологической кампании направленной против деятелей науки и культуры, получившей название «ждановщина», — говорится в сообщении.

В 1948 году советские деятели переименовали Мариуполь в Жданов. На площади Воинов-освободителей в Приморском парке установили ему памятник, а в Городском саду бюст. В 1989 году Мариуполю вернули его историческое название, а в 1990 году, еще до провозглашения независимости Украины — памятники советскому преступнику демонтировали.

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