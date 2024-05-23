На захваченном Донбассе оккупанты запретили носить форму «полицейским» в свободное от дежурства время – ЦНС

На захваченных территориях из-за страха перед украинским подпольем оккупанты запретили местным «полицейским» ходить в форме в свободное от дежурства время. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Сотрудники так называемых «МВД» должны ходить в гражданской одежде, чтобы не подвергать себя лишний раз опасности из-за «диверсионных групп».

Напомним, что в оккупации у украинцев массово отбирают недвижимость под разными предлогами.