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На захваченном Донбассе оккупанты запретили носить форму «полицейским» в свободное от дежурства время – ЦНС

23 мая 2024, 13:45

На захваченном Донбассе оккупанты запретили носить форму «полицейским» в свободное от дежурства время – ЦНС

На захваченных территориях из-за страха перед украинским подпольем оккупанты запретили местным «полицейским» ходить в форме в свободное от дежурства время. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Сотрудники так называемых «МВД» должны ходить в гражданской одежде, чтобы не подвергать себя лишний раз опасности из-за «диверсионных групп».

Напомним, что в оккупации у украинцев массово отбирают недвижимость под разными предлогами.

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