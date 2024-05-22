В оккупации у украинцев массово отбирают недвижимость под разными предлогами

Оккупационные российские власти уже признали «бесхозным имуществом» тысячи квартир и домов на захваченных РФ территориях Украины и собираются изъять их в пользу России. Как подсчитала «Новая газета Европа», за три года оккупационные администрации обнаружили 13,3 тысячи объектов недвижимости, которые посчитали «бесхозными». А именно это квартиры и дома, чьи владельцы находятся за пределами оккупации.



В первый год полномасштабной войны пророссийские чиновники находили в среднем по 235 «брошенных» домов ежемесячно, а сейчас — по полторы тысячи.



Журналисты также поговорили с жителем оккупированной части Донецкой области, который более двух лет воюет на стороне России. Недавно он узнал от соседей, что его квартиру признали «бесхозным имуществом» и могут национализировать.



Лидеры по количеству «брошенного» жилья — города, которые были оккупированы с началом полномасштабной войны — Мариуполь, Мелитополь и Сватово.



Как сообщалось, владельцы квартир и домов в оккупированных регионах, говорится в исследовании, могут сохранить за собой права на недвижимость, если они живут там, оплачивают коммунальные услуги и зарегистрируют жилье в российском Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).



В Крыму также у граждан Украины отбирают имущество. Например, оккупационный суд удовлетворил прошение прокуратуры о лишении гражданина Украины земельного участка площадью 400 квадратных метров в Севастополе.



«В соответствии с действующим земельным законодательством, иностранные граждане не могут обладать правом собственности на земли в пределах приграничной территории, в том числе в Севастополе», — пишет российское медиа.



В 2020 году российские власти приняли закон, согласно которому иностранные граждане в приграничных регионах не имеет право владеть земельными участками. К «приграничным» был отнесен почти весь полуостров, а иностранцами признаны граждане Украины, которые не получили российские паспорта, но сохранили право собственности на землю в Крыму.