На захопленому Донбасі окупанти заборонили носити форму «поліцейським» у вільний від чергування час – ЦНС

На захоплених територіях через страх перед українським підпіллям окупанти заборонили місцевим «поліцейським» ходити у формі у вільний від чергування час. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Співробітники так званих «МВС» повинні ходити в цивільному одязі, щоб не наражати себе зайвий раз на небезпеку через «диверсійні групи».

Нагадаємо, що в окупації в українців масово відбирають нерухомість під різними приводами.