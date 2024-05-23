На захопленому Донбасі окупанти заборонили носити форму «поліцейським» у вільний від чергування час – ЦНС

На захоплених територіях через страх перед українським підпіллям окупанти заборонили місцевим «поліцейським» ходити у формі у вільний від чергування час. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Співробітники так званих «МВС» повинні ходити в цивільному одязі, щоб не наражати себе зайвий раз на небезпеку через «диверсійні групи».
Нагадаємо, що в окупації в українців масово відбирають нерухомість під різними приводами.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях