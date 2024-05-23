Украинские войска улучшили свой плацдарм на левом берегу Днепра – боец ВСУ

Украинские войска вышли из села Крынки и закрепились в другом безопасном месте на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщил боец 24-й ОШБр «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов.

По словам Станислава Бунятова, ВСУ забрали более укрепленную территорию и перешли на нее.

Таким образом украинские защитники улучшили свой плацдарм на левом берегу Днепра.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал направления, где идут наиболее интенсивные и жесткие бои в Донецкой области.