Украинские войска улучшили свой плацдарм на левом берегу Днепра – боец ВСУ

Украинские войска вышли из села Крынки и закрепились в другом безопасном месте на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщил боец 24-й ОШБр «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов.
По словам Станислава Бунятова, ВСУ забрали более укрепленную территорию и перешли на нее.
Таким образом украинские защитники улучшили свой плацдарм на левом берегу Днепра.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал направления, где идут наиболее интенсивные и жесткие бои в Донецкой области.
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