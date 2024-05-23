Українські війська покращили свій плацдарм на лівому березі Дніпра – боєць ЗСУ

Українські війська вийшли із села Кринки та закріпилися в іншому безпечному місці на лівому березі Херсонської області. Про це повідомив боєць 24-ї ОШБр «Айдар» Станіслав «Осман» Бунятов.

За словами українського військовослужбовця, ЗСУ забрали більш укріплену територію та перейшли на неї.

Таким чином українські захисники покращили свій плацдарм на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав напрямки, де зараз найбільш інтенсивні та жорсткі бої на Донеччині.