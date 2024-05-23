Сырский назвал направления, где идут наиболее интенсивные и жесткие бои в Донецкой области

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Александра Сырского, российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на узком участке фронта между селами Старомихайловка и Бердычи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений.

«Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко – на мотоциклах и баги», – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что в ВСУ опровергли информацию о продвижении российских войск в городе Часов Яр Донецкой области.