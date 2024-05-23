Катар помог вернуть на украинскую территорию еще 13 детей

Из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 13 детей, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



«Семеро из них — возвращены с временно оккупированных территорий, еще шестеро — возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA. Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделили линия фронта и оккупанты», — написал он в Telegram-канале.



Лубинец отметил, что детей удалось вернуть благодаря сотрудничеству с другими госорганами и при посредничестве Катара.



Украина ожидает возвращения группы удерживаемых украинских детей из России и оккупированных территорий. Список с именами 561 ребенка сейчас прорабатывается российской стороной.



Согласно отчету обсерватории конфликтов Йельского университета, российские силы и их доверенные лица насильственно переправили или депортировали более 6000 украинских детей, включая детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет, в Россию или на территории, контролируемые Россией, иногда без участия или с принудительного согласия родителей, где их содержали в «летних лагерях».



Отмечается, что по меньшей мере 78% выявленных лагерей занимались систематическим «перевоспитанием», знакомя детей Украины с российской культурой, патриотическим или военным образованием.



