Катар допоміг повернути на українську територію ще 13 дітей

Із російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 13 дітей, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«Семеро з них повернуто з тимчасово окупованих територій, ще шестеро повернуто в рамках реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділили лінія фронту та окупанти», — написав він у Telegram-каналі.



Лубінець зазначив, що дітей вдалося повернути завдяки співпраці з іншими держорганами та за посередництва Катару.



Україна очікує на повернення групи утримуваних українських дітей з Росії та окупованих територій. Список із іменами 561 дитину зараз опрацьовується російською стороною.



Згідно зі звітом обсерваторії конфліктів Єльського університету, російські сили та їх довірені особи насильно переправили або депортували понад 6000 українських дітей, включаючи дітей віком від чотирьох місяців до 17 років, до Росії або на території, контрольовані Росією, іноді без участі або з примусової згоди батьків, де їх утримували у «літніх таборах».



Зазначається, що щонайменше 78% виявлених таборів займалися систематичним «перевихованням», знайомлячи дітей України з російською культурою, патріотичним чи військовим освітою.



