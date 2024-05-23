Взрывы на Крымском полуострове: в Алуште начался пожар

В оккупированном Крыму ночью 23 мая прозвучали взрывы. Как сообщили местные жители в соцсетях, взрывы услышали в Саках, Алуште, Первомайском, Ялте, Джанкое и Евпатории. Предварительно сработала российское противовоздушная оборона.



В соцсетях появилось видео пожара и задымления в районе Алушты.

Обновлено. Движение «АТЕШ» сообщает, что в Алуште был поражен узел связи вооруженных сил РФ в воинской части 28735.



Отмечается, что эта часть является важным пунктом связи и управления ВС РФ в оккупированном Крыму.



Это бывшая украинская воинская часть, которую теперь используют российские силы.



Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Алушты зафиксировано попадание «по объекту хозяйственного назначения».



Аксенов также сообщил, что в результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.