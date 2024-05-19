Несколько районов России и оккупированный Крым ночью подверглись атакам

Последствия атаки на НПЗ в Краснодарском крае. Фото: соцсети

Жители нескольких областей России, также оккупированного Крыма в ночь на 19 мая слышали взрывы. Как утверждает министерство обороны РФ, противовоздушная оборона сбила 9 ракет и один беспилотник над Крымом.



Три беспилотника сбиты над Белгородской областью.



Еще 57 дронов были перехвачены или уничтожены над Краснодарским краем, утверждают российские силовики.



В частности дроны летели на территорию Славянского и Кущевского районов. В Кущевском районе после падения одного из дронов «возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов». Пострадавших и разрушений нет, заявили местные власти. Сейчас там тушат пожар.



В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Пожара не было.



Взрывы неизвестного происхождения слышали и в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что в здании старой выборгской нефтебазы произошел взрыв «в связи с использованием пиротехнических» средств. Пострадавших, угрозы или пожара нет.



Российские военные заявили, что по оккупированному Крымскому полуострову якобы ВСУ стреляли ракетами ATACMS.



Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано в Крыму.



Также он рассказал, что от жителей поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах.



Были ли попадания по военным объектам, на данный момент неизвестно.